Зеленский попросил у парламента Испании, чтобы они дали больше оружия Украине
Сегодня, 5 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил в онлайн-формате перед депутатами испанского парламента и подчеркнул, что Украине нужно дать больше оружия в войне с российским агрессором
Об этом говорится в сообщении о результатах выступления президента Украины перед испанскими парламентариями.
"Демократия должна быть выше угроз, которые распространяет Россия. Убежден, что страх – это не об Испании. Но я прошу вас, испанцев, сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха. Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое необходимо. И мы ценим то, которое вы уже дали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть. Потому что демократия не должна бояться", - написал Зеленский. .
- В ближайшие дни Испанию покинут не менее 27 российских дипломатов и сотрудников посольства, представляющих угрозу интересам и безопасности страны.
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