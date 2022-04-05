Зеленский попросил у парламента Испании, чтобы они дали больше оружия Украине

Об этом говорится в сообщении о результатах выступления президента Украины перед испанскими парламентариями.

"Демократия должна быть выше угроз, которые распространяет Россия. Убежден, что страх – это не об Испании. Но я прошу вас, испанцев, сделать все, чтобы и у других государств Европы не было страха. Вы можете помочь нам. Помочь миру. Дать нам оружие, которое необходимо. И мы ценим то, которое вы уже дали. Можете поддерживать дальнейшие санкции, которые необходимы. А также уничтожать страх перед Россией повсюду, где только можно его увидеть. Потому что демократия не должна бояться", - написал Зеленский. .

В ближайшие дни Испанию покинут не менее 27 российских дипломатов и сотрудников посольства, представляющих угрозу интересам и безопасности страны.

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