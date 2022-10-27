Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T
Президент Владимир Зеленский обратился к правительству Италии с просьбой о передаче Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T
Об этом Зеленский сказал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.
"Системы противовоздушной обороны. На сегодняшний день это для нас самый приоритет. Вы знаете почему. Потому что мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, в университет и т.д. Без безопасности, без ПВО мы не можем этого обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплексы SAMP-T. И мы в них нуждаемся", - сказал Зеленский.
В то же время президент напомнил, что провел телефонный разговор с новым премьером Италии Джорджей Мелони и пригласил ее посетить Украину.
"Думаю, мы строим новый уровень отношений между Украиной и Италией. Это происходило во время правления Марио Драги. Это стало возможным благодаря ему и итальянскому обществу. Мы построили очень сильные, крепкие отношения. И я не хочу их разрушить. И я сказал это Джордже, она ответила: "Да, конечно. Я действительно поддерживаю вас и хочу иметь отношения на таком же высоком уровне, какой был. И тоже не хочу их разрушать", – сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина честна и открыта во взаимоотношениях с Италией, благодарна за уже оказанную помощь и надеется на дальнейшее сотрудничество.
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