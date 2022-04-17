Зеленский попросил страны G7 выделить $50 млрд, чтобы залатать дыры в бюджете

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Олег Устенко, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, Зеленский обратился к странам G7 с просьбой помочь закрыть дыры в бюджете, для чего необходимо $50 млрд.

"Этот дефицит нужно финансировать. Если вы посмотрите, на полгода – примерно $50 млрд нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме. Главные расходы у нас – это наша армия и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать одно и другое нам нужна поддержка партнеров", – сказал Устенко.

Он добавил, что переговоры о выделении средств должны активизироваться на следующей неделе, когда в Вашингтоне пройдут встречи МВФ и Всемирного банка.

12 апреля министр финансов Сергей Марченко заявил , что дефицит госбюджета Украины в ближайшие месяцы вырастет до $5-7 млрд после показателя в $2,7 млрд в марте.

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