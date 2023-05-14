Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора
В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.
"Вечером отсюда, из Рима, я говорил с президентом Южно-Африканской Республики. Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями. Призвал господина президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации нашей формулы мира", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.
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11 мая посол США в Южно-Африканской республике Рубен Бриджити заявил, что страна, вероятно, передала России оружие и боеприпасы для войны против Украины – на сообщение отреагировал президент ЮАР.
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13 мая во время официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства этой страны Джордже Мелони с просьбой посодействовать возвращению принудительно вывезенных оккупантами украинских детей.
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Зеленский и Папа Римский Франциск провели разговор о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.
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