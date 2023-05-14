Зеленский попросил президента ЮАР не быть соучастником агрессора

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Вечером отсюда, из Рима, я говорил с президентом Южно-Африканской Республики. Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими последствиями. Призвал господина президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки к совместной работе по реализации нашей формулы мира", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.