Зеленский попросил президента Азербайджана о помощи в освобождении украинских пленников Кремля

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Вопрос освобождения граждан Украины, прежде всего крымских татар, которые незаконно удерживаются в России, является одним из моих ключевых приоритетов. Буду благодарен вам за посильную помощь в продвижении этого вопроса", - сказал Зеленский, обращаясь к Алиеву.



Президент поблагодарил Алиева за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время разговора Зеленский отметил, что благодаря договоренностям 2019 года между Азербайджаном и Украиной крепнет сотрудничество.

Кроме того, в феврале 2022 года будет отмечаться 30-летие установления дипломатических отношений Украины с Азербайджаном и Турцией. В связи с этим Зеленский предложил провести саммит в Киеве с участием лидеров трех государств.

Собеседники отметили, что у Украины и Азербайджана есть потенциал в сотрудничестве в транспортно-логистическом направлении. Зеленский напомнил о положительном сотрудничестве с азербайджанскими компаниями по построению автомагистралей и транспортных развязок в рамках Национальной программы "Большое строительство".



Глава Украины также подчеркнул, что важно реализовать транзит грузов по маршруту Европа - Кавказ - Азия с использованием железнодорожного и морского транспорта.

Напомним, 15-16 декабря в Брюсселе проходит шестой саммит Восточного партнерства, в котором принимает участие президент Украины Владимир Зеленский.

15 декабря Зеленский во время визита в Брюссель встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, с которым обсудил европейские перспективы Украины и напряжение на границе с Россией.

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