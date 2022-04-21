Зеленский попросил Португалию передать ВСУ немецкие танки и другую тяжелую технику

Об этом Зеленский сказал во время своего видеообращения.

"Когда мы обращаемся к народам свободного мира, мы говорим о простых и понятных вещах. Мы требуем оружия, чтобы защититься от жестокого российского вторжения, которое принесло нашим людям столько же зла, сколько 80 лет назад принесло нацистское вторжение. Танки "Леопард", бронетранспортеры , противокорабельные ракеты "Гарпун" – это то, что у вас есть и чем вы можете помочь для защиты свободы и цивилизации Европы. Поэтому обращаюсь к вашему государству с просьбой оказать нам эту помощь", - сказал Зеленский.

Он также заявил о необходимости усиления санкционного давления на РФ и принципиального решения европейских компаний выйти из российского рынка.

Зеленский добавил и о необходимости закрытия всех портов Португалии для российских судов, особенно тех, которые россияне пытаются спрятать под чужими флагами.

Президент также обратился с просьбой поддержать полноправное членство Украины в ЕС.

"Я верю, что народ Португалии, а вместе с ним и португальские политики поддержат наше государство в фундаментальном стремлении быть вместе с вами в Европейском Союзе. Свободные должны поддерживать свободных. Порядочные должны поддерживать порядочных. Добросовестные должны поддерживать добросовестных. И я верю, что вы не измените ни нам, ни себе. Потому что Украина уже идет по пути в Евросоюз по ускоренной процедуре", - сказал Зеленский.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов.

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