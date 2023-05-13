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Зеленский попросил Италию помощи в возвращении украденных Россией детей

13 мая, 2023 суббота
17:31
Мир Зеленский и Мелони. Рим, 13 мая 2023 года

Во время официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства этой страны Джорджи Мэлони с просьбой о содействии возвращению принудительно вывезенных оккупантами украинских детей

Об этом он сказал 13 мая 2023 года во время совместного брифинга по итогам встречи.

"Я хочу подчеркнуть, что одним из пунктов нашей "Формулы мира" является возвращение в Украину всех украинцев, находящихся в плену в России. Всех взрослых и детей, депортированных силой на территорию Российской Федерации. Это чрезвычайно чувствительная тема для меня лично, для всех нас абсолютно. Тысячи украинских детей вывезены силой на территорию государства-агрессора. Есть полностью вся аналитика. Достоверно известно о 19 393 ребёнках. Это уже конкретика. С именами, фамилиями - когда они будут вывезены", - заявил Зеленский.

Вместе с тем, как подчеркнул глава украинского государства, реальное число похищенных россиянами украинских детей "может быть значительно больше".

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"По меньшей мере, 200 тысяч детей находилось на территориях, которые оккупировала Россия. Поэтому мы не знаем просто судьбы этих детишек", - добавил президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, в этом вопросе следует действовать "максимально быстро", поскольку российские власти не только разводят похищенных украинских детей с родителями, но и "учат ненавидеть Украину".

"Надо вернуть наших украденных детей", - подытожил Зеленский.

Россия
Италия
Владимир Зеленский
Война с Россией
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