Зеленский попросил Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма, - The Washington Post
Президент Украины обратился к президенту США с прямым призывом, чтобы Соединенные Штаты применили к России одну из самых мощных и дальновидных санкций в американском арсенале, - признали РФ государством-спонсором терроризма
Об этом сообщает The Washington Post.
Запрос Зеленского, о котором ранее не сообщалось, поступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину, пишет издание.
Байден не обещал ничего конкретного во время разговора, - сказали люди, осведомленные о содержании беседы президентов. Президент США заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву, - добавили они.
Если же Вашингтон таки применит эту санкцию как один из последних аргументов в отношениях с Москвой, то она будет иметь ряд последствий, включая применение экономических санкций на десятки других стран, в дальнейшем ведущих бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, среди прочего и недвижимости, запрет разного экспорта, который имеет как коммерческое, так и военное использование, пишет The Washington Post.
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