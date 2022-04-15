Об этом сообщает The Washington Post.

Запрос Зеленского, о котором ранее не сообщалось, поступил во время недавнего телефонного разговора с Байденом, который был сосредоточен на многогранной реакции Запада на вторжение России в Украину, пишет издание.

Байден не обещал ничего конкретного во время разговора, - сказали люди, осведомленные о содержании беседы президентов. Президент США заявил украинскому коллеге, что готов рассмотреть ряд предложений для усиления давления на Москву, - добавили они.

The Washington Post отмечает, что даже во время холодной войны Вашингтон воздерживался от определения Советского Союза таким образом, несмотря на поддержку Москвой групп, считавшихся террористическими в течение 1970-х и 1980-х годов.

Если же Вашингтон таки применит эту санкцию как один из последних аргументов в отношениях с Москвой, то она будет иметь ряд последствий, включая применение экономических санкций на десятки других стран, в дальнейшем ведущих бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в Соединенных Штатах, среди прочего и недвижимости, запрет разного экспорта, который имеет как коммерческое, так и военное использование, пишет The Washington Post.

Газета также добавляет, что убийства Россией мирных жителей в Украине и Сирии, ее вероятные убийства и попытки убийства диссидентов и экс-шпионов в других странах, а также поддержка сепаратистов в Украине, обвиняемых Соединенными Штатами в убийствах, изнасилованиях и пытках, облегчает Ваше решение РФ государством-террористом

"По сути, определить Россию ( государством-террористом. -) может быть легче, чем для стран, которые сейчас в списке. Кубу добавили в каденцию администрации Трампа в январе 2021 года, незадолго до вступления Байдена в должность, за ее отказ экстрадировать американца, осужденного за убийство военнослужащего штата Нью-Джерси в 1973 году, а также поддержку колумбийского партизанского движения", - приводит пример The Washington Post.