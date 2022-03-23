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Зеленский попросил Байдена не вводить санкции против российского олигарха Абрамовича, - WSJ

23 мартa, 2022 среда
20:06
Общество Роман Абрамович

Президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена не вводить санкции против российского олигарха Романа Абрамовича, чтобы тот мог продолжить быть посредником в переговорах с Россией

Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Да, США, ЕС и Великобритания планировали ввести санкции против олигарха одновременно, однако Совет нацбезопасности США после просьбы Зеленского дал указание Министерству финансов не вводить санкции против Абрамовича.

В Минфине США отказались от комментариев.

"Мы не собираемся зачитывать приватные разговоры между президентом Байденом и президентом Зеленским", - сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

В свою очередь представитель олигарха в комментарии WSJ отказался комментировать участие Абрамовича в переговорном процессе Украины и РФ.

"Как сообщалось ранее, на основании запросов, в том числе от еврейских организаций в Украине, он делает все возможное, чтобы поддержать усилия, направленные на скорейшее восстановление мира", - сказал он.

Впоследствии Великобритания и ЕС ввели санкции против Абрамовича из-за его связи с Путиным и заморозили активы олигарха в своих юрисдикциях.

Роман Абрамович - российский олигарх, бывший нефтяной магнат, владелец лондонского футбольного клуба Челси, нескольких яхт и роскошных домов в США и Великобритании.

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Россия
Владимир Зеленский
война с Россией
Роман Абрамович
война
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