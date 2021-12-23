Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин

Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 декабря.

Путин отметил, что это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.

"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире", - подчеркнул он.

