Зеленский попал под влияние "нациков", - Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал под влияние "нациков"
Об этом он сказал во время пресс-конференции 23 декабря.
Путин отметил, что это якобы произошло после прихода Зеленского к власти.
"Зеленский попал под влияние радикальных элементов, "нациков", вместо того чтобы отвечать на запрос людей о мире", - подчеркнул он.
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