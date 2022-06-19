Зеленский пообещал россиянам ответ на обстрелы топливной инфраструктуры
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит ответ на атаки российских войск по нефтеперерабатывающим заводам
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
Зеленский отметил, что россияне накапливают силы на Харьковщине и Запорожской области.
"Вновь обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", - добавил президент.
Он сообщил, что сверхжестокие бои продолжаются на Донбассе.
"Русская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас - держат. Держится наша армия", - подытожил Зеленский.
- 18 июня россияне обстреляли нефтебазу в Днепропетровской области, пострадали 11 человек. 19 июня на ней взорвался резервуар с топливом. Один из спасателей погиб, еще двое – получили ожоги.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное