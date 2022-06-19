Зеленский пообещал россиянам ответ на обстрелы топливной инфраструктуры

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

Зеленский отметил, что россияне накапливают силы на Харьковщине и Запорожской области.

"Вновь обстреливали нашу топливную инфраструктуру – хотят усугубить ситуацию с горючим. Безусловно, будем и на это отвечать", - добавил президент.

Он сообщил, что сверхжестокие бои продолжаются на Донбассе.

"Русская армия применяет там больше артиллерии, больше наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие самые горячие точки держатся. Люди такие у нас - держат. Держится наша армия", - подытожил Зеленский.

18 июня россияне обстреляли нефтебазу в Днепропетровской области, пострадали 11 человек. 19 июня на ней взорвался резервуар с топливом. Один из спасателей погиб, еще двое – получили ожоги.