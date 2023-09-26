Зеленский пообещал новые санкции против России: украинские и международные
Санкций будет больше, наших собственных, украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России
Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
"Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - отметил президент.
Также добавил, что обязательна работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе Формулы мира. Совершенно справедливой.
- Напомним, сегодня Зеленский также провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором, в частности, рассмотрен вопрос наращивания производства оружия.
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