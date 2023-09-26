Зеленский пообещал новые санкции против России: украинские и международные

Об этом в вечернем обращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Санкций – недостаточно. Будет больше. Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России", - отметил президент.

Также добавил, что обязательна работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе Формулы мира. Совершенно справедливой.