Зеленский пообещал безвозвратные гранты для малого и среднего бизнеса

Об этом Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении 11 июня.

"Сегодня правительство представило конкретные детали новых государственных программ, которые должны обеспечить новые рабочие места и поддержку для бизнеса в это сложное для всех время. Прежде всего, это касается безвозвратных грантов для микробизнеса и другой специальной финансовой поддержки для малого и среднего предпринимательства. Несмотря на все давление России, несмотря на все российские удары, сделаем все, чтобы экономическая активность в Украине возрождалась", – отметил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский подтвердил, что вскоре может быть принят законопроект, позволяющий растаможить авто через "Дию". Президент пообещал, что процесс растаможки будет прозрачным и удобным.

Зеленский выступил перед студентами британских вузов, отметив, что Россия хочет уничтожить Украину и доказать, что мы искусственно созданный народ.

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