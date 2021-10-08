Зеленский помиловал 31 осужденного украинского военного

Об этом передает пресс-служба ОПГ.

Как отмечается, это была инициатива Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Комиссия при президенте по вопросам помилования рекомендовала ему освободить или частично уменьшить срок наказания для 31 осужденного военного.

По словам председателя Офиса президента Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных - первое в новейшей истории Украины.

Во время подписи Зеленский принимал во внимание:

степень тяжести совершенных преступлений;

срок фактического отбытия наказания;

лица осужденных, их семейное положение;

поведение к совершению преступления и после осуждения;

возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда;

мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, в соответствии с пунктом 27 ст. 106 Конституции Украины.

Также во время помилования учитывали заслуги военных перед государством, были отобраны только те лица, которые не совершали тяжких преступлений. В частности, не совершали ДТП в состоянии алкогольного опьянения и не были осуждены за убийство.

Председатель Комиссии по вопросам помилования Андрей Гота добавил, что с освобожденными от наказания военными будет общаться психолог. Сейчас в работе - рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

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