Зеленский получил приглашение на саммит G20

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

По словам президента Украины, он получил приглашение от Джоко Видодо – президента Индонезии – страны, председательствующей в G20.

"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал Зеленский.

Встреча лидеров Большой двадцатки состоится 15-16 ноября на Бали.

6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.

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