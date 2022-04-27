Зеленский получил приглашение на саммит G20
Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение принять участие в саммите Большой двадцатки, который состоится в ноябре 2022 года в Индонезии
Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
По словам президента Украины, он получил приглашение от Джоко Видодо – президента Индонезии – страны, председательствующей в G20.
"Провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо. Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, за четкую позицию в ООН. Обсудили проблематику продовольственной безопасности. Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал Зеленский.
Встреча лидеров Большой двадцатки состоится 15-16 ноября на Бали.
- 6 апреля стало известно, что Соединенные Штаты будут бойкотировать заседания стран Большой двадцатки, если на них будут приглашены представители России.
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