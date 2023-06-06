Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что в Украине нет необходимой для F-16 инфраструктуры, однако президент заверил, что она будет строиться сразу, когда будут подтверждены определенные договоренности.

"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо совместное согласование о передаче самолетов вместе с США. Президент также отметил, что партнеры Украины знают, какое количество самолетов необходимо нашей стране.

"Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное. Я очень рад, был у меня такой день счастья. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге. Мы дожмем ее, и тогда начнется подготовка инфраструктуры. Однако это тоже не быстро", - объяснил Зеленский.

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.