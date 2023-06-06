Зеленский: получил от партнеров понимание мощного количества истребителей - у меня был день счастья
Владимир Зеленский сообщил, что посетил закрытую встречу в Молдове, во время которой ряд европейских партнеров подтвердили предоставление Украине самолетов F-16
Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами.
Он подчеркнул, что в Украине нет необходимой для F-16 инфраструктуры, однако президент заверил, что она будет строиться сразу, когда будут подтверждены определенные договоренности.
"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16", – рассказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо совместное согласование о передаче самолетов вместе с США. Президент также отметил, что партнеры Украины знают, какое количество самолетов необходимо нашей стране.
"Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное. Я очень рад, был у меня такой день счастья. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге. Мы дожмем ее, и тогда начнется подготовка инфраструктуры. Однако это тоже не быстро", - объяснил Зеленский.
- 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
- 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
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