Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Зеленский: получил от партнеров понимание мощного количества истребителей - у меня был день счастья

Зеленский: получил от партнеров понимание мощного количества истребителей - у меня был день счастья

6 июня, 2023 вторник
19:45
Война с Россией

Владимир Зеленский сообщил, что посетил закрытую встречу в Молдове, во время которой ряд европейских партнеров подтвердили предоставление Украине самолетов F-16

Об этом он рассказал в ходе встречи с журналистами.

Он подчеркнул, что в Украине нет необходимой для F-16 инфраструктуры, однако президент заверил, что она будет строиться сразу, когда будут подтверждены определенные договоренности.

"Что касается F-16 и инфраструктуры. Инфраструктуры нет, она будет строиться и готовиться. Нет смысла ее готовить, пока нет договоренности, что у нас будут соответствующие самолеты. На сегодняшний день последняя наша очень важная встреча в Молдове, где у меня была одна закрытая встреча с количеством стран, которые подтвердили, что точно дадут нам F-16", – рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что сейчас необходимо совместное согласование о передаче самолетов вместе с США. Президент также отметил, что партнеры Украины знают, какое количество самолетов необходимо нашей стране.

"Я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание количества. Оно мощное. Я очень рад, был у меня такой день счастья. Важно, чтобы эта коалиция была договоренностью на бумаге. Мы дожмем ее, и тогда начнется подготовка инфраструктуры. Однако это тоже не быстро", - объяснил Зеленский.

  • 21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16 . Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Владимир Зеленский
F-16
оружие для Украины
Читайте также:
Костянтин Жеваго
4 июня, 2023 воскресенье
Стоимость сырья падает, поэтому потребности повышать цену на электроэнергию нет, - Жеваго
5 июня, 2023 понедельник
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах пройдут дожди, а где ждать жару
Кремль
5 июня, 2023 понедельник
Атака дронов на Кремль была совершена украинскими агентами с территории РФ, - CNN
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.82
    Покупка 36.82
    Продажа 37.39
  • EUR
    Покупка 39.63
    Продажа 40.47
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
6 июня
20:12
Live
Подрыв Каховской ГЭС: актуальная ситуация, последствия, реакции Украины и мира. Текстовый онлайн
20:03
Ситуация на фронте, контрнаступление и подрыв Каховской ГЭС: Зеленский провел Ставку
20:01
OPINION
Игорь Попов
Что на самом деле означает подрыв Каховской ГЭС?
19:50
Зеленский объяснил, в чем состоит сложность возвращения гражданских, захваченных Россией
19:34
Эксклюзив
"Экологические последствия просто катастрофические": депутат Херсонского облсовета Хлань о подрыве Каховской ГЭС
19:22
РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву, - Зеленский
19:05
Из-за нехватки врачей россияне отправляют в прифронтовые зоны студентов-медиков, — Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 468 дня войны: успехи ВСУ возле Авдеевки и передача Киево-Печерской лавры
18:27
Эксклюзив
Сегодня Минобороны провело первые тендеры на питание военных, - общественный деятель
18:27
Обновлено
В России массовое отравление сидром: 28 человек скончались, десятки госпитализированы
18:24
Порошенко инициирует законопроект о доступе к укрытиям и призывает присоединиться к другим фракциям
18:07
OPINION
Александр Антонюк
Нужно будет взорвать Запорожскую АЭС – российские террористы это сделают
18:00
Китай отреагировал на подрыв Каховской ГЭС: призвал к политическому урегулированию "кризиса" в Украине
17:44
Обновлено
В Кыргызстане сообщили о задержании более 30 вероятных организаторов госпереворота
17:43
В результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой затопления оказались 55 тыс. гектаров леса
17:25
Эксклюзив
Анонимными Telegram-каналами в качестве достоверного источника информации нельзя пользоваться, - исполнительный директор ИМИ
17:14
Эксклюзив
Исполнительный директор UIF Денисенко назвал три причины подрыва врагом Каховской ГЭС
17:10
Глава "Укргидроэнерго": на месте разрушенной ГЭС после деоккупации очень быстро построим новую
17:05
Обновлено
Зеленский первым из президентов выступит онлайн перед парламентом Швейцарии
17:00
Эксклюзив
"Единственная реакция – ускорить поставки оружия Украине": депутат Европарламента Лагодинский о подрыве россиянами Каховской ГЭС
16:58
Подрыв Каховской ГЭС: зоозащитники сообщили о затоплении зоопарка в Новой Каховке, животные погибли
16:38
Зеленский встретился с представителем Папы Римского и призвал его присоединиться к реализации украинской формулы мира
16:37
В Израиле опробовали первое в мире воздушное такси
16:32
Эксклюзив
Большинство армян не одобряют политику Пашиняна по Карабаху, - политолог Микаелян
16:30
ЕС: Подрыв Каховской ГЭС является новым измерением зверств РФ и нарушением гуманитарного права
16:24
В Киеве в тестовом режиме заработал сервис поиска передержки для животных "еКуточок": как воспользоваться
16:14
Эксклюзив
Очевидно, противник планировал подрыв Каховской ГЭС, потому что заранее отвел технику и войска на другое место, - полковник СБУ Костенко
16:03
"Несокрушимые зверьки": в Украине готовят к печати книгу о спасенных в начале великой войны животных
16:02
OPINION
Юрий Бутусов
Каховская ГЭС: Путин подражает Гитлеру
15:50
Синегубов допустил возможность возобновления очного обучения в школах некоторых районов Харьковщины
15:46
Главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины избрали Романа Игнатова
15:38
На фото Каховская ГЭС
Подрыв Каховской ГЭС: оккупанты пытаются попасть на правый берег Днепра под видом эвакуируемых гражданских
15:38
Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64
15:21
Обновлено
ООН
ООН отреагировала на подрыв Каховской ГЭС после поста о дне русского языка
15:12
Финансируют оккупантов: СБУ объявила подозрение 7 топ-коллаборантам, в том числе соратнице Аксенова
15:07
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:54
Глава ОВА возмутился темпами ликвидации последствий ракетного удара по пригороду Днепра, где погиб ребенок
14:53
РФ пока перебросила в Беларусь только носители, ядерного оружия нет, - Наев
14:40
Обновлено
Кремль обвинил Киев в подрыве Каховской ГЭС, Данилов отреагировал
14:38
Повреждение аммиакопровода на Харьковщине: глава ОВА рассказал о ситуации по состоянию на 6 июня
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV