Об этом информирует Офис главы страны.

Зеленского отметили за заслуги и самоотверженные действия ради свободы, демократии в мире и личные заслуги перед чеченским народом.

Президент Украины получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени Джохара Дудаева.

"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в постановлении, подписанном главой правительства Чеченской республики Ичкермедом в изгнании Закаевым.

Награды передал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Справка. Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.