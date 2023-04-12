Зеленский получил орден имени Дудаева и орден "Честь Нации" Чеченской республики Ичкерия
Президент Украины Владимир Зеленский получил два ордена – один имени Джохара Дудаева, а другой Чеченской республики Ичкерия "Честь Нации"
Об этом информирует Офис главы страны.
Зеленского отметили за заслуги и самоотверженные действия ради свободы, демократии в мире и личные заслуги перед чеченским народом.
Президент Украины получил от правительства Чеченской Республики Ичкерия в изгнании высшие государственные награды – орден "Честь Нации" (Qoman Sij) и орден имени Джохара Дудаева.
"Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами", – говорится в постановлении, подписанном главой правительства Чеченской республики Ичкермедом в изгнании Закаевым.
Награды передал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.
Справка. Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.
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