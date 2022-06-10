Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Продолжаем очень активно работать во всех странах ЕС ежедневно, чтобы там все равно воспринималась ситуация относительно кандидатства для нашего государства – и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге ЕС. Большинство европейцев поддерживают интеграцию Украины. А если европейцы поддерживают, то политики, пока сомневающиеся в некоторых странах, не должны противопоставлять себя людям, обществу и самому ходу европейской истории", - говорится в обращении.

Зеленский также рассказал о разговоре с Макроном.

"Завершил разговор с президентом Франции Макроном. Говорили прежде всего об оборонной поддержке. Конечно, это ключевая тема. Проинформировал Эммануэля о ситуации на передовой, о возможном развитии противостояния в ближайшие дни и недели, о намерениях российских оккупантов и о нашем противодействии. Конечно, подробно говорили о европейскую перспективу Украины. Готовимся к ответу на нашу заявку по кандидатству. Затронули также тематику гарантий безопасности для Украины и для всей Европы", - сказал Владимир Зеленский.

9 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в нашем обществе могут быть только те, кто защищает нашу независимость и те, кто работает, чтобы обеспечить эту защиту.

ВСУ продвигаются в Харьковской области и срывают планы оккупантов в Запорожье.

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