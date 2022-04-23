Зеленский показал фотографии Мариуполя до войны. И фотографа, который их когда-то сделал, а погиб в результате бомбардировок рашистов
В субботу, 23 апреля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обнародовал высокохудожественные фото из города Мариуполя, а также упомянул судьбу их прославленного автора
Фотографии появились на официальном ТГ-канале главы государства, передает Еспресо.TV .
"Таким был Мариуполь до вторжения российских войск. Хороший полумиллионный город. Сейчас там нет фактически ни одного невредимого здания. Мариуполя нет", - отметил Зеленский.
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"И Виктора Дедова, сделавшего эти фото, тоже уже нет", - добавил президент.
Справка
По данным Детектор медиа , оператор и режиссер телеканала "Сигма" Виктор Дедов погиб в Мариуполе 11 марта.
Во время устроенного россиянами обстрела пострадала квартира семьи Дедовых, он оказался под завалами и скончался в результате травм. Его жена Наталья и сын выжили.
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Виктора Дедова так и не смогли достать и похоронить. Позже весь подъезд сгорел в результате обстрелов.
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