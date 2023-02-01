Это произошло во время пресс-конференции Зеленского с президентом Австрии Александером ван дер Белленом в Киеве.

На фотографиях, которые президенту передали перед встречей с австрийским коллегой и которые он показал на камеру, Саакашвили выглядит, мягко говоря, истощенным.

"Публичная пытка гражданина Украины. Я не обсуждаю вопрос, за что арестовали бывшего президента Грузии, какие последствия этого для политики и демократии в Грузии. Это их внутренний вопрос. Я говорю об аресте гражданина Украины Михеила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель – его убить", - заявил Зеленский.

Сам Саакашвили сегодня, 1 февраля, принял участие в суде над ним. Он выступил по видеосвязи из больницы.

"Все свои знания я отдал Грузии… Сейчас я отдал свое здоровье, и единственное, о чем прошу, чтобы дали мне возможность получить адекватное лечение. Если нужно, то я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", - сказал Саакашвили, передает Грузия online.

При этом экс-президент Грузии во время заседания поднял футболку, чтобы показать, как сильно он похудел.

В то же время, на своей странице в Facebook он обратился к украинскому народу и попросил похоронить его сердце в Киеве, если он не доживет до победы Украины.

"Меня пытают и травят. Хочу обратиться к вам. Я горжусь тем, что все восхищаются украинским народом, горжусь, что президентом является Зеленский, я благодарен его офису. Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая очень близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине. Слава Украине!" – заявил он.

Ранее советник президента Михаил Подоляк объявил, что Украина официально предлагает передать Саакашвили на лечение в Украину или любое третье государство.

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