Зеленский показал европейским политикам подвал школы на Черниговщине, где оккупанты 27 дней удерживали украинцев
Вице-канцлер Германии Роберт Габек и генсеком Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич прибыли в Ягодное на Черниговщине, где своими глазами увидели последствия оккупации
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он показал европейским политикам подвал школы, в котором российские оккупанты 27 дней удерживали украинцев в бесчеловечных условиях.
"Вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодное. Посетили Ягиднянскую общеобразовательную школу, в подвале которой российские оккупанты принудительно 7 украинцев. Ягодного прошли из-за страшных испытаний. В подвале было 27 дней. Выжили стоя и сидя", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что 11 человек в том подвале погибли.
- Утром 3 апреля в Украину прибыли генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич и федеральный министр экономики Роберт Габек.
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