Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он показал европейским политикам подвал школы, в котором российские оккупанты 27 дней удерживали украинцев в бесчеловечных условиях.

"Вместе с вице-канцлером, министром экономики и защиты климата Германии Робертом Габеком и Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич осмотрели последствия оккупации российскими войсками села Ягодное. Посетили Ягиднянскую общеобразовательную школу, в подвале которой российские оккупанты принудительно 7 украинцев. Ягодного прошли из-за страшных испытаний. В подвале было 27 дней. Выжили стоя и сидя", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что 11 человек в том подвале погибли.