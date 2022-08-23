Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита международной Крымской платформы.

"Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может", - заметил президент.

Он также добавил, что нарративы, которые распускает Россия по поводу того, что Украина якобы не хочет мира, бессмысленны.

"Война идет исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают граждан Украины. И граждане Украины защищаются и борются за свою жизнь. Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями, а затем отступлениями, сопровождают это все кровавыми убийствами и насилием, и говорят всем нам, что они не видят никаких переговоров кроме таких", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что совершаемыми преступлениями Россия четко дает понять, что ни о каком диалоге Москва никогда не думала и не думает.

"(Россияне, – ред.) приняли решение оккупировать нашу страну. Но поскольку в 2014 году они приняли такое решение, и мир не дал им хорошо по зубам, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им (сейчас, – ред.) по зубам даем", - добавил президент Украины.

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