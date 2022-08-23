English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Зеленский: Пока о переговорах с Россией и речи не может быть

Зеленский: Пока о переговорах с Россией и речи не может быть

23 августа, 2022 вторник
21:00
война с Россией

Отвечая на вопрос о ведении переговоров с Российской Федерацией, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что об этом пока речь не идет и объяснил почему

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам саммита международной Крымской платформы.

"Все так происходит, что пока о переговорах и речи быть не может", - заметил президент.

Он также добавил, что нарративы, которые распускает Россия по поводу того, что Украина якобы не хочет мира, бессмысленны.

"Война идет исключительно на территории Украины. К нам пришли и убивают граждан Украины. И граждане Украины защищаются и борются за свою жизнь. Россия ежедневными атаками, прорывами, наступлениями, а затем отступлениями, сопровождают это все кровавыми убийствами и насилием, и говорят всем нам, что они не видят никаких переговоров кроме таких", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что совершаемыми преступлениями Россия четко дает понять, что ни о каком диалоге Москва никогда не думала и не думает.

"(Россияне, – ред.) приняли решение оккупировать нашу страну. Но поскольку в 2014 году они приняли такое решение, и мир не дал им хорошо по зубам, они пошли дальше, и дальше, и дальше. А мы им (сейчас, – ред.) по зубам даем", - добавил президент Украины.

  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления россиян по поводу гибели дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи Дугиной и заявил, что Украина не несет за это ответственность
  • Зеленский заявил, что МАГАТЭ должно попасть на Запорожскую АЭС через Украину, а не оккупированные земли

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Владимир Зеленский
Читайте также:
Зеленский Путин
21 августа, 2022 воскресенье
До Зеленского дошло, что переговоры с Путиным возможны только после деоккупации территорий Украины, - политолог Магда
Михайло Подоляк
22 августа, 2022 понедельник
"Будет еще больше предложений": Подоляк объяснил, почему РФ будет стремиться к переговорам
22 августа, 2022 понедельник
Джошуа определился с будущим после поражения от Усика
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.52
    Покупка 39.52
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 39.42
    Продажа 40.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
23 августа
22:36
На этой неделе Россия может постараться сделать что-то особенно противное, что-то особенно жестокое, - Зеленский
"Харьков не будет городом разрушенных районов и никогда не подчинится нечистым": Зеленский заверил, что сделает все для освобождения всей области
22:25
Число погибших от удара РФ по общежитию в Харькове возросло до 18
Вечером российские военные обстреляли один из районов Харькова
22:06
Аналитика
Сергей Згурец
День нашей Независимости для врага является системным раздражителем: чем может нам угрожать противник и к чему готовится наша противовоздушная оборона. Колонка Сергея Згурца
22:05
Эксклюзив
Враг ищет места вдоль реки Днепр, чтобы наладить понтонные переправы, - полковник СБУ Костенко
21:57
В Европе продали первую яхту россиянина, изъятую из-за санкций за вторжение РФ в Украину
21:55
Порошенко передал партию грузовиков бригаде ДШВ, ребята говорят – такие "рабочие лошадки" на фронте очень нужны
21:31
Миссия МАГАТЭ может совершить поездку на ЗАЭС в ближайшие дни, но необходимо согласие Киева и Москвы, - Гросси
21:27
Враг пытался наступать на нескольких направлениях, но успеха не имел, - Генштаб ВСУ
21:12
На фото Владимир Зеленский
"Минская-3 не будет, мы в эти игры играть не будем": Зеленский сообщил, что Украина не готова к режиму прекращения огня
21:09
Эксклюзив
Курт Волкер
Роль Эрдогана важна как посланца, чтобы передать Путину месседж о единстве коллективного Запада с Украиной, - Волкер
21:05
"Дни прекрасные, сосед не очень": Зеленский о высоком риске провокаций со стороны России на День Независимости
20:51
"Это точно не наша ответственность": президент о заявлениях россиян о причастности Украины к гибели Дугиной
20:38
Запорожская АЭС
"Нас услышали". МАГАТЭ должно попасть на Запорожскую АЭС через Украину, а не оккупированные земли, - Зеленский
20:11
В Германию прибыл первый поезд с 1 200 тоннами украинской кукурузы
20:11
Зеленский: ​​​Мы будем возвращать Крым путем, которым решим сами
20:05
В России запустили аналог Википедии, который перестал работать в первый же день
19:45
Эрдоган
Эрдоган на Крымской платформе: Война должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности Украины
19:40
Германия предоставит Украине дополнительное вооружение стоимостью свыше €500 млн
19:17
Венгрия
В Венгрии только 3% избирателей Орбана обвиняют РФ в войне в Украине
19:15
Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил согласие РФ на допуск миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
19:11
Эксклюзив
Карта боевых действий в Украине: обзор событий 20-23 августа
19:00
Губернатор Белгородской области РФ заявил, что причиной взрывов на складе боеприпасов 18 августа стал "эффект линзы"
19:00
"Ищем "глаза" на Буковине": украинцев предупредили о распространении SMS-сообщений с призывом сотрудничать с оккупантами за крипту
18:55
Обновлено
УПЛ: "Шахтер" не смог переиграть "Металлист 1925", "Заря" победила "Ворсклу", результаты других матчей 1-го тура
18:46
Аналитика
Плач Фемиды, или Безнаказанное зло возвращается. Часть 1
18:39
Обновлено
Джастин Трюдо
Канада предоставит дополнительную поддержку органам безопасности Украины
18:31
Россия уничтожает образовательную и научную инфраструктуру Украины: от обстрелов пострадали 2 400 учебных заведений
18:27
путлер шойгу
Путин потерял доверие к Шойгу и напрямую проводит совещания с военными, - росСМИ
18:26
Инфографика
Цены на горючее сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:18
Эксклюзив
Олег Синютка
Угроза лишения украинцев тепла зимой есть, но буржуйками мы ее не решим, - нардеп Синютка
18:14
Новая манипуляция от оккупантов: российские военные обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС
18:10
Эксклюзив
Курт Волкер
Общая стоимость помощи Украине от США до конца 2022 года составит $12 млрд, - Волкер
18:08
В Люблине в День Независимости Украины на городской ратуше поднимут польский и украинский флаги
17:58
Зузана Чапутова
Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты
17:57
Директора школ Вроцлава ищут учителей из Украины
17:49
В столицу прибыл "Поезд к победе"
17:40
Россия из-за агрессии в Украине и санкций теряет партнеров не только в Европе, но и в Азии
17:37
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Путин мечтал о восстановлении Советского Союза, но не учел воли народа Украины, - Княжицкий
17:37
Эксклюзив
В Европе не будет безопасно, пока Беларусь не станет частью свободного мира, - дипломат Хара
17:35
Украина потратила почти 1 трлн грн с начала полномасштабного вторжения России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV