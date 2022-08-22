Зеленский: Поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове завершились, 19 человек погибли
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Харькове российский удар по жилому дому 17 августа унес жизни 19 человек
Об этом он сказал в видеообращении 22 августа.
"Завершились поисковые работы на месте удара оккупантов по жилому дому в Харькове. Один этот российский удар унес жизни 19 человек. Один. А такие удары извергов в разных частях нашей страны не прекращаются уже 180 дней", - подчеркнул он.
Как известно, здание было разрушено российским обстрелом еще 17 августа. Но только сегодня удалось извлечь из-под завалов тела всех погибших. Так, утром 17 августа рашисты из Белгорода выпустили в сторону Харькова не менее 5 ракет. Одна из них попала в Слободской район города. Вечером 17 августа захватчики ударили по жилому дому в Салтовском районе Харькова.
- По состоянию на 17:28 четверга, 18 августа, число погибших в результате обстрелов Харькова возросло до 17 человек, в том числе 13-летний подросток. 42 мирных жителя были ранены.
- Утром 19 августа российские захватчики обстреляли три района Харькова, в результате чего погибла 52-летняя женщина.
- 19 августа в Харькове объявили днем траура по погибшим в результате ракетных ударов.
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