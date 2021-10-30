Зеленский поговорил с Санду об энергетическом кризисе в Молдове
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Молдовы Майей Санду вопросы энергетической безопасности
Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .
Главной темой телефонного разговора Зеленского и Санда была энергетическая безопасность.
Президент Молдовы поблагодарила за помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергией.
Также главы государств обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.
Зеленский заверил, что Украина готова и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах поставки энергоносителей. В этих целях стороны договорились о проведении в ближайшее время соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.
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Напомним, 29 октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.
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