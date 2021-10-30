Зеленский поговорил с Санду об энергетическом кризисе в Молдове

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины .

Главной темой телефонного разговора Зеленского и Санда была энергетическая безопасность.

Президент Молдовы поблагодарила за помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за снабжение Украиной газа и электроэнергией.

Также главы государств обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский заверил, что Украина готова и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах поставки энергоносителей. В этих целях стороны договорились о проведении в ближайшее время соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Напомним, 29 октября Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа на 5 лет.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb