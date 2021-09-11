Зеленский поговорил с президентом МОК Бахом о проведении Олимпиады в Украине

Об этом сообщает Офис президента Украины.

11 сентября Бах и Зеленский посетили урбан-парк на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Президент Украины заявил, что намерен обсудить с Бахом возможность проведения в нашей стране Олимпийских игр, передает Интерфакс-Украина .

"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.