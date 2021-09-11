Зеленский поговорил с президентом МОК Бахом о проведении Олимпиады в Украине
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Украину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским
Об этом сообщает Офис президента Украины.
11 сентября Бах и Зеленский посетили урбан-парк на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".
Президент Украины заявил, что намерен обсудить с Бахом возможность проведения в нашей стране Олимпийских игр, передает Интерфакс-Украина .
"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.
- В июле 2019 года Владимир Зеленский дал задание подготовить план проведения Олимпийских игр в Украине.
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