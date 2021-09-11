Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Зеленский поговорил с президентом МОК Бахом о проведении Олимпиады в Украине

Зеленский поговорил с президентом МОК Бахом о проведении Олимпиады в Украине

11 сентября, 2021 суббота
20:21
Спорт

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах прибыл в Украину и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Офис президента Украины.

11 сентября Бах и Зеленский посетили урбан-парк на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Президент Украины заявил, что намерен обсудить с Бахом возможность проведения в нашей стране Олимпийских игр, передает Интерфакс-Украина .

"Часть нашего разговора будет касаться будущего Украины, сколько нужно всего сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства стать страной, которая будет встречать Олимпийские игры. Очень хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.

  • В июле 2019 года Владимир Зеленский дал задание подготовить план проведения Олимпийских игр в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также:
9 сентября, 2021 четверг
Обстоятельства смерти Кернеса требуют вмешательства правоохранителей, - эксперт
Путін Меркель
title.author Дмитрий Ремественский (Хемниц, ФРГ)
10 сентября, 2021 пятница
Меркель обещала немцам то, что мог гарантировать только Путин, или Перевод имеет значение
10 сентября, 2021 пятница
Фьюри неожиданно изменил мнение о шансах Усика в бою с Джошуа
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.64
    Покупка 26.64
    Продажа 26.88
  • EUR
    Покупка 31.41
    Продажа 31.8
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
11 сентября
19:52
Меркель и Моравецкий сделали заявления о "Северном потоке-2" после встречи в Варшаве
19:29
Роналду сделал дубль в первом матче после возвращения в МЮ
19:15
Байден
Байден в 20-ю годовщину терактов 11 сентября обратился к нации
19:00
"Динамо" победило "Металлист 1925" в УПЛ
18:23
Президент Эстонии заявила, что Украину от ЕС отделяют "световые годы"
18:03
11 сентября на фронте: один украинский военный погиб, восемь - ранены, двое - травмированы
17:47
Кучма сказал, чего стоит ожидать от возможной встречи Зеленского и Путина
17:20
Роналду сыграл за "Манчестер Юнайтед" первый матч после возвращения
17:01
Белорус назвал Лукашенко "дебилом" и получил полтора года колонии с принудительным лечением
16:46
Синоптик Наталья Диденко пообещала теплую и солнечную погоду в воскресенье
16:26
МВФ
Миссия МВФ может начать работу в Украине 21-23 сентября
16:11
"Заря" не смогла переиграть "Рух" в чемпионате Украины
15:48
Эксклюзив
Байден Зеленский
После встречи Зеленского и Байдена Путин уже не может угрожать Украине, - Зубов
15:40
В оккупированном Донецке произошел взрыв на нефтебазе
15:22
Кулеба рассказал, какими для Украины будут последствия поглощения Беларуси Россией
14:57
При храмах УПЦ МП продают напечатанные в Почаеве книги с молитвами "за Россию" и российских солдат. Есть фото
14:30
Тимановська подала документы на гражданство Польши. Ее охраняют 6 телохранителей
14:10
День города в Виннице: "Бумбокс", Go_А, парад литературных героев, классическая и народная музыка, спортивные соревнования, уличная еда
13:47
20-ю годовщину 9/11: виновных до сих пор не осуждено, половина американцев не воспринимает официальную версию
13:21
В оккупированном Крыму заблокировали смартфоны Xiaomi
13:00
Малюська хочет пропустить через полиграф "голов украинских крупных СМИ"
12:43
Экс-главу МЗ Франции будут судить за непротиводействие коронавирусу
12:24
День города в Днепре: "Без ограничений", диджеи, регата, авиационное и лазерное шоу
11:59
Привитых Sputnik Light россиян перестали впускать в Турцию
11:31
Вопрос "Северного потока-2" следует рассматривать в нормандском формате - Офис президента
11:04
Не туалет, а кабинки для голосования со шторками. В сети показали школьную уборную в Полтаве
10:47
Пандемия COVID в Украине: 3869 новых случаев, 69 - смертельных. Больше всего заражений во Львове
10:27
Отравление в Хмельницком: уже 93 госпитализированных
10:00
Тихановська празднует день рождения
09:20
Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторов
09:00
В Харькове началась избирательная кампания
08:39
На западе РФ взорвался газ в доме. Есть жертвы
08:08
Вакцинация в 11 раз снижает риск смерти от COVID, - Минздрав США
08:00
Украина - Россия: Где и когда смотреть матч 1/8 финала ЧЕ по волейболу
07:30
В школах Одессы учителей будут вакцинировать на рабочих местах
07:00
"Мариуполь" - Заря"
УПЛ: результаты матчей и расписание трансляций 7-го тура чемпионата Украины по футболу
07:00
Вблизи Золотого-4 оккупанты убили одного защитника Украины и еще трех ранили
2021, пятница
10 сентября
23:37
В Киеве столкнулись внедорожник и маршрутный автобус, есть пострадавшие
23:11
Збигнев Рау
Предотвратить дальнейшие разделы в Европе: глава МИД Польши обсудил с коллегами из Германии и Франции риски от Северного потока-2
22:55
В Камеруне пошел снег
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV