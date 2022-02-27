Зеленский заявил, что делегация Украины встретится с русской на украинско-белорусской границе
Президент Украины Владимир Зеленский договорился с Александром Лукашенко о встрече украинской и российской делегации на украинско-белорусской границе
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.
Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.
Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.
Ранее сообщалось, что президент Украины провел переговоры с Александром Лукашенко.
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