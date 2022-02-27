Зеленский заявил, что делегация Украины встретится с русской на украинско-белорусской границе

Об этом сообщает Офис президента Украины.



Александр Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому.



Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.



Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.



Ранее сообщалось, что президент Украины провел переговоры с Александром Лукашенко.









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