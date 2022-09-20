Зеленский поговорил с Эрдоганом о безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом о вопросах безопасности
Об этом информирует в твиттере Владимир Зеленский.
"Провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал глава страны.
Пресс-служба Эрдогана подробности разговора также не сообщала.
- Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, но о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.
- И рассказал, что с 2014 года призывает российского диктатора Владимира Путина вернуть Украине оккупированный Крым.
- Путин обидел Эрдогана, назвав его премьер-министром.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.
- 20 сентября Эрдоган заявил, что при посредничестве Турции Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных.
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