Зеленский поговорил с Эрдоганом о безопасности

Об этом информирует в твиттере Владимир Зеленский.

"Провел телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом. Обсудили актуальные вопросы безопасности", - написал глава страны.

Пресс-служба Эрдогана подробности разговора также не сообщала.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вторжению России в Украину нет никакого оправдания, но о прекращении войны следует договариваться за столом переговоров.

И рассказал, что с 2014 года призывает российского диктатора Владимира Путина вернуть Украине оккупированный Крым.

Путин обидел Эрдогана, назвав его премьер-министром.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Путин хочет поскорее закончить войну в Украине, но понимает, что ему придется уйти со всех оккупированных территорий.

20 сентября Эрдоган заявил, что при посредничестве Турции Украина и Россия договорились об обмене 200 военнопленных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb