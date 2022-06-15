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Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности

15 июня, 2022 среда
22:30
война с Россией

Президент Украины обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности

Об этом Владимир Зеленскийсообщил в Twitter.

"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мер. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", — написал Зеленский.

  • 15 июня Зеленский обратился к депутатам чешского парламента.

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Владимир Зеленский
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