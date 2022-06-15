Зеленский поговорил с Джонсоном о войне и продовольственной безопасности
Президент Украины обсудил с премьер-министром Великобритании ситуацию на поле боя и угрозы продовольственной безопасности
Об этом Владимир Зеленскийсообщил в Twitter.
"На постоянной связи с Борисом Джонсоном. Согласовали позиции накануне важных международных мер. Обсудили ситуацию на поле боя, оборонные нужды Украины и угрозы продовольственной безопасности", — написал Зеленский.
- 15 июня Зеленский обратился к депутатам чешского парламента.
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