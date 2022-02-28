О переговорах с Джонсоном и Дудой Зеленский написал в твиттере, сообщает Еспрессо.

Антивоенная коалиция в действии – отметил Владимир Зеленский. По его словам, премьер Джонсон заверил, что сделает все возможное для оказания оборонной помощи со стороны Великобритании и союзников

В то же время Борис Джонсон заявил, что сопротивление украинского народа является героическим, сообщает пресс-служба премьера.

Ранее Великобритания ввела персональные санкции против Путина и Лаврова

Италия решила помочь Украине финансово,

а Германия предоставит летальное оружие.

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