Зеленский поговорил с Джонсоном и Дудой: следующие 24 часа решающие
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Польши Анджеем Дудой, в ходе которого заявил, что следующие сутки будут решающими для Украины.
О переговорах с Джонсоном и Дудой Зеленский написал в твиттере, сообщает Еспрессо.
Антивоенная коалиция в действии – отметил Владимир Зеленский. По его словам, премьер Джонсон заверил, что сделает все возможное для оказания оборонной помощи со стороны Великобритании и союзников
В то же время Борис Джонсон заявил, что сопротивление украинского народа является героическим, сообщает пресс-служба премьера.
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