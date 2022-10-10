Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине передовые системы вооружения, включая современные системы противовоздушной обороны на фоне противостояния украинцев российской агрессии.

Об этом сообщают на сайте Белого дома.

"Президент Байден пообещал продлить поставки Украине помощи, необходимой для ее обороны, включая передовые системы ПВО", – отмечается в официальном сообщении по результатам разговора двух лидеров.

"Провел продуктивный разговор с Президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", – прокомментировал Владимир Зеленский в телеграмме.