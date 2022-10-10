Байден пообещал Зеленскому предоставить Украине новейшую ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом
Соединенные Штаты продолжают предоставлять Украине передовые системы вооружения, включая современные системы противовоздушной обороны на фоне противостояния украинцев российской агрессии.
Об этом сообщают на сайте Белого дома.
"Президент Байден пообещал продлить поставки Украине помощи, необходимой для ее обороны, включая передовые системы ПВО", – отмечается в официальном сообщении по результатам разговора двух лидеров.
"Провел продуктивный разговор с Президентом США Джо Байденом. Главной темой обсуждения была ПВО. Сейчас это приоритет номер один в нашем оборонном сотрудничестве. Лидерство Америки очень важно для Украины в вопросе жесткой позиции G7 и поддержки нашей резолюции на ГА ООН", – прокомментировал Владимир Зеленский в телеграмме.
- Напомним, Байден отреагировал на утренний ракетный обстрел РФ по территории Украины
- 10 октября Россия обстреляла Киев, есть погибшие. Прилеты также были в Днепре, Львовской и Полтавской области . В Тернопольской и Хмельнитчине сработало ПВО.
- По уточненным данным Минобороны, утром 10 октября Россия использовала для атак по Украине 84 крылатых ракет, 24 беспилотника , из них 13 - иранские "Шахид-136".
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