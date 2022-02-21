Зеленский поговорил с Байденом и анонсировал разговор с Джонсоном
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом
Об этом он написал в Twitter.
"Обсудил события последних часов с Байденом. Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном", - написал Зеленский.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- ЕС пригрозил России санкциями в случае признания "республик".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.31
Покупка 28.31Продажа 28.77
-
EUR
Покупка 32.09Продажа 32.7
- Актуальное
- Важное