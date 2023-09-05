Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.

"Завершаем этот день уже в столице, в Киеве. Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов… Поблагодарил боевых медиков, наших врачей. Большая гордость – наши воины, которые после ранений возвращаются на позиции, к своим собратьям", - сообщил президент.

Он добавил, что все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у международников.

"Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!", - подчеркнул Зеленский.

Также президент коротко анонсировал завтрашний день:

"Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины".