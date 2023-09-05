Зеленский подытожил поездку на фронт: обозначили с военными приоритеты по оружию
Зеленский после поездки на фронт рассказал об обеспечении запросов военных, производстве оружия и важных решениях для Украины
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в вечернем обращении.
"Завершаем этот день уже в столице, в Киеве. Два дня – Донбасс, Запорожская область. 13 боевых бригад. Вместе с генералами Сырским, Тарнавским, Содолем. Пообщались с комбригами, с комбатами. Наградили наших воинов… Поблагодарил боевых медиков, наших врачей. Большая гордость – наши воины, которые после ранений возвращаются на позиции, к своим собратьям", - сообщил президент.
Он добавил, что все запросы от воинов будут у высших генералов, у чиновников, у международников.
"Будет новая поставка. Очень важно – будет новое производство нашего оружия, обозначили с воинами несколько приоритетных позиций. То, что нужно сделать. Сделаем!", - подчеркнул Зеленский.
Также президент коротко анонсировал завтрашний день:
"Сегодня уже подготовились. Будут события, важные для Украины. Должны быть и решения, важные для Украины".
- Ранее сегодня, 5 сентября, сообщалось , что Зеленский вместе с командующим Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковником Александром Сырским посетили боевые бригады, ведущие наступательные действия на Бахмутском направлении.
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