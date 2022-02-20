"Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации", – пресс-служба Макрона
В субботу, 19 февраля, и воскресенье, 20 февраля 2022 года, президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили резкое обострение на фронте российско-украинской войны
Подробности обоих разговоров приводит официальный сайт Елисейского дворца, рассказывает Еспресо.TV.
Как подчеркивается, 20 февраля их беседа прошла сразу после обмена мнениями между Макроном и руководителем России Владимиром Путиным.
"Президент (Французской, – ред.) республики еще раз высоко оценил спокойствие собеседника и его решимость не допустить эскалации.
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Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы Эмманюэля Макрона.
Французская сторона считает, что такие переговоры помогают "поддерживать пути выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии".
- Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что украинские военные на Донбассе в случае обстрелов со стороны россиян и наемников "отвечают филигранно" .
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