"Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации", – пресс-служба Макрона

Подробности обоих разговоров приводит официальный сайт Елисейского дворца, рассказывает Еспресо.TV.



Как подчеркивается, 20 февраля их беседа прошла сразу после обмена мнениями между Макроном и руководителем России Владимиром Путиным.



"Президент (Французской, – ред.) республики еще раз высоко оценил спокойствие собеседника и его решимость не допустить эскалации.



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Президент Зеленский подтвердил свою решимость не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня", - говорится в сообщении пресс-службы Эмманюэля Макрона.



Французская сторона считает, что такие переговоры помогают "поддерживать пути выхода из кризиса посредством диалога и дипломатии".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что украинские военные на Донбассе в случае обстрелов со стороны россиян и наемников "отвечают филигранно" .



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