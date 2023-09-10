Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на востоке и юге Украины
В воскресенье, 10 сентября, президент Владимир Зеленский подвел итоги недели и подтвердил успехи украинских войск в 6 направлениях.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"За семь дней имеем продвижение вперед. На Таврическом направлении есть движение, на Бахмутском направлении движение", - заявил лидер государства.
По его словам, украинские военные также удерживают позиции на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
"Благодарю всех воинов, которые это обеспечивают! Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной", - добавил президент.
- По состоянию на 10 сентября Силы обороны продвинулись также на Мелитопольском направлении. За последнее время ВСУ удалось уволить еще 1,5 кв. км территории.
- Глава Авдеевской ВМА Виталий Барабаш сообщил , что ВСУ заняли часть Опросного, что возле Донецка, продолжаются бои в самом населенном пункте.
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