Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на востоке и юге Украины

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"За семь дней имеем продвижение вперед. На Таврическом направлении есть движение, на Бахмутском направлении движение", - заявил лидер государства.

По его словам, украинские военные также удерживают позиции на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

"Благодарю всех воинов, которые это обеспечивают! Каждую неделю неизменно инициатива в руках наших воинов, за Украиной", - добавил президент.