Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович был в Киеве как член переговорной группы
23 апреля во время пресс-конференции Владимир Зеленский сообщил, что Роман Абрамович находится в составе российской группы переговоров и он посещал Киев
Пресс-конференцию транслировало Общественное вещание.
О формате переговоров с Абрамовичем президент не говорил.
"Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", – сказал Зеленский.
- Владимир Зеленский сообщил ситуацию в Мариуполе и возможность деблокады города.
- Президент Владимир Зеленский заверил , что в Грузию вернут украинского посла.
- Также Владимир Зеленский предостерег российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.73
Покупка 30.73Продажа 32
-
EUR
Покупка 33.17Продажа 34.72
- Актуальное
- Важное