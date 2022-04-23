Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович был в Киеве как член переговорной группы

Пресс-конференцию транслировало Общественное вещание.



О формате переговоров с Абрамовичем президент не говорил.



"Насколько мне известно, а мне известно немало, он входит в состав российской группы переговоров. Насколько мне известно, он был в Киеве. Формат его встречи я не готов обсуждать", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский сообщил ситуацию в Мариуполе и возможность деблокады города.

Президент Владимир Зеленский заверил , что в Грузию вернут украинского посла.

Также Владимир Зеленский предостерег российскую сторону от подготовки и проведения так называемых референдумов по созданию "народных республик" во временно оккупированных районах.