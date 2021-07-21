Зеленский подписал законы о ратификации соглашений с Францией по улучшению водоснабжения

Об этом передает ОПГ.

Зеленский подписал закон "О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики по поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области".

Соглашение предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области, включая реконструкцию и модернизацию инфраструктуры добычи и распределения питьевой воды с целью достижения максимального потока воды объемом 135 тыс. куб. м в сутки.

"Украинская сторона обязуется провести операции по разминированию в рабочей зоне перед приездом французских поставщиков и разработать протокол безопасности перед началом работ. Согласно договору, французская сторона предоставляет кредит для финансирования проекта, субъектом по реализации которого определено коммунальное предприятие "Попаснянский районный водоканал", - говорится в сообщении.

Общий надзор и координацию проекта осуществляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также президент подписал закон "О ратификации Рамочного договора между правительством Украины и правительством Французской Республики об официальной поддержке проекта по улучшению водоснабжения в городе Киеве".

Соглашение предусматривает финансирование инвестиционного проекта по улучшению водоснабжения в столице, состоящий из трех частей: защита Деснянской и Днепровской водопроводных станций от гидравлических ударов; замена двух трубопроводов, идущих от Деснянской водопроводной станции и проведение исследования в пилотной зоне в сети водоснабжения с целью уменьшения водопотери; оптимизация работы Деснянской водопроводной станции и строительство цеха рециркуляции для очистки промывных вод и утилизации осадков очистки промывных вод. Субъектом по реализации проекта определено ЧАО "АК "Киевводоканал".

Гарантом выполнения обязательств Субкредитного договора выступает Киевский городской совет.

Как отмечается, договоры предусматривают, что французской стороной предоставляются кредиты на сумму, которые не превышают €70 млн, и предназначаются для финансирования 100% реализации проектов и используются для финансирования контракта на приобретение во Франции французских товаров, работ и услуг на сумму не менее 70% от общей суммы каждого из кредитов; приобретение украинских или иностранных товаров, работ и услуг на сумму в пределах 30% от суммы каждого из кредитов; выполнение контрактов с соответствующими субподрядчиками находится в сфере ответственности французского поставщика.

Для реализации проектов правительство Франции предоставляет субкредиты "Киевводоканалу" и "Попаснянскому районному водоканалу".

Кредиты предоставляются на срок 40 лет, включая льготный период (15 лет). Процентная ставка по каждому кредиту составляет 0,0092% годовых. Для получения кредитов контракт должен быть принят к исполнению не позднее 31 декабря 2023 года.

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