Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
В четверг, 17 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон о продлении действия военного положения и общей мобилизации в Украине на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Владимир Зеленский подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.
Отмечается, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.
"Они соответственно начнут действовать с 18 августа (до этого действует предыдущий)", - добавил нардеп.
- Верховная Рада в четверг, 27 июля, продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток
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