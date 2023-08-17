Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Владимир Зеленский подписал закон №9533 о продлении военного положения, а также закон №9532 о продлении срока проведения общей мобилизации.

Отмечается, что военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

"Они соответственно начнут действовать с 18 августа (до этого действует предыдущий)", - добавил нардеп.