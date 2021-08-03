Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и порядке назначения в Высший совет правосудия

Об этом говорится на сайте парламента .



"Возвращено с подписью от президента", - значится в карточках законов.



Первый закон предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов ВККС, которая проводит конкурсы по отбору судей, а также переаттестовывает действующих судей.

Комиссия должна выбрать 32 кандидатов, которых подадут на рассмотрение Высшего совета правосудия. Члены ВСП должны избрать из них 16 человек, которые и станут новым составом ВККС.



Решение комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями. В случае одинакового количества голосов голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.

Документ по ВСП предусматривает создание в составе ВСП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей. Также создадут Этический совет, в который войдут три представителя судей и трое международных экспертов.

Этот совет проверит на добропорядочность всех членов ВСП и кандидатов. У международных экспертов будет право решающего голоса.

В случае признания члена ВСП недобропорядочным, его полномочия будут приостановлены до рассмотрения вопроса субъектом его выдвижения - съездом судей, съездом адвокатов или другим.



После признания члена ВСП недобропорядочным у субъекта его выдвижения будет только три месяца, чтобы отреагировать на это (уволить или оставить в должности). Если этот вопрос не рассматривают, то член автоматически увольняется.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу

Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .