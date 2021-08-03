Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и порядке назначения в Высший совет правосудия
Президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия
Об этом говорится на сайте парламента .
"Возвращено с подписью от президента", - значится в карточках законов.
Первый закон предусматривает создание комиссии для отбора 16 новых членов ВККС, которая проводит конкурсы по отбору судей, а также переаттестовывает действующих судей.
Комиссия должна выбрать 32 кандидатов, которых подадут на рассмотрение Высшего совета правосудия. Члены ВСП должны избрать из них 16 человек, которые и станут новым составом ВККС.
Решение комиссии является принятым, если за него проголосовали не менее четырех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями. В случае одинакового количества голосов голоса трех членов конкурсной комиссии, из которых двое предложены международными организациями, являются решающими.
Этот совет проверит на добропорядочность всех членов ВСП и кандидатов. У международных экспертов будет право решающего голоса.
В случае признания члена ВСП недобропорядочным, его полномочия будут приостановлены до рассмотрения вопроса субъектом его выдвижения - съездом судей, съездом адвокатов или другим.
После признания члена ВСП недобропорядочным у субъекта его выдвижения будет только три месяца, чтобы отреагировать на это (уволить или оставить в должности). Если этот вопрос не рассматривают, то член автоматически увольняется.
- Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу
- Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия .
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