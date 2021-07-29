Зеленский подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ

Подписание состоялось во время выступления Зеленского на мероприятиях по случаю Дня УСН, сообщает Укринформ

"Следующим и очень важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мной в парламент как неотложные и приняты конституционным большинством. Это - законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных Сил Украины", - отметил Зеленский.



Согласно тексту закона, национальное сопротивление - это комплекс мероприятий с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения украинцев к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпор агрессии.



Второй документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих.

Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и законопроект, которым численность Вооруженных сил Украины увеличат до 261 тыс. человек .