Зеленский подписал законы о нацсопротивлении и увеличении численности ВСУ
Президент Владимир Зеленский подписал законы об основах национального сопротивления и увеличении численности ВСУ до 261 тыс. человек
Подписание состоялось во время выступления Зеленского на мероприятиях по случаю Дня УСН, сообщает Укринформ
"Следующим и очень важным этапом развития ССО должна стать реализация двух новых законов, которые были внесены мной в парламент как неотложные и приняты конституционным большинством. Это - законы об основах национального сопротивления и увеличении численности Вооруженных Сил Украины", - отметил Зеленский.
Согласно тексту закона, национальное сопротивление - это комплекс мероприятий с целью содействия обороне Украины путем максимально широкого привлечения украинцев к действиям, направленным на обеспечение военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, сдерживания и отпор агрессии.
Второй документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 11 тыс. военнослужащих.
- Верховная Рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о национальном сопротивлении и законопроект, которым численность Вооруженных сил Украины увеличат до 261 тыс. человек .
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