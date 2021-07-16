Зеленский подписал законы о налоговой амнистии
Президент Владимир Зеленский подписал законы 1539-9 и 1542-9, которые вводят налоговую амнистию для украинцев
Об этом сообщает Офис президента.
Первый закон позволяет украинцам добровольно задекларировать свои активы, а другой - освобождает от ответственности.
"Документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов", - пояснили в пресс-службе главы государства.
Украинцы получат возможность добровольно задекларировать свои активы в период с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Граждане смогут подать одноразовую декларацию с активами, с которых не были уплачены налоги и сборы до 1 января 2021 года.
В декларации можно указать валютные ценности, кроме наличности, ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, в том числе объекты незавершенного строительства, доли в имуществе юридических лиц в Украине и за рубежом. Информацию об источниках происхождения задекларированных активов указывать не надо.
С задекларированных активов гражданам придется заплатить сбор:
- 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;
- 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;
- 2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных с 1 сентября 2021 по 31 августа 2022 года.
Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.
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