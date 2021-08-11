Зеленский подписал законы для стимулирования развития экологического транспорта в Украине

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, Зеленский подписал закон №1660-IX "О внесении изменений в раздел ХХ" Переходные положения "Налогового кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине" и №1661-IХ "О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно стимулирования развития отрасли экологического транспорта в Украине".



Отмечается, что документы имеют целью увеличения доли экологического транспорта в Украине путем повышения доступности для потребителей и стимулирования развития производства электрических транспортных средств, трамвайных вагонов и вагонов метро, транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием, работающих исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.



Документы предусматривают ряд налоговых преференций. В частности, до 1 января 2026 года ними освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину и поставки на территории Украины транспортных средств, оснащенных электродвигателями, а также новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, работающи[ исключительно на сжатом или сжиженном метане или биогазе.



Также до 1 января 2031 года освобождается от обложения НДС и ввозной пошлиной импорт в Украину ряда товаров предприятиями, которые создают или модернизируют свои производственные мощности для создания такого транспорта. Однако это не будет касаться товаров из страны-агрессора и товаров с оккупированной территории Украины.



Кроме того, до 31 декабря 2021 года закон освобождает от налогообложения прибыль предприятий, производящих указанные транспортные средства, а также электродвигатели, литий-ионные аккумуляторы и зарядные устройства к ним при условии направления высвободившихся средств на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области электрического транспорта, создания или переоснащение материально-технической базы, увеличение объема производства, внедрение новейших технологий.



В пресс-службе отметили, что принятие этих законов поможет защитить окружающую среду, поскольку будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха, стимулировать увеличение инвестиций в автомобилестроительную, электротехническую отрасли экономики и создания новых рабочих мест.



Отмечается, что законы вступают в силу с 1 января 2022 года.

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