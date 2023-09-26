Зеленский подписал законопроект о возобновлении отчетности политических партий
Во вторник, 26 сентября, в ВРУ вернули документ с подписью президента Украины Владимира Зеленского
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины .
Речь идет о законопроекте №9419-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий.
Отчетность партий была временно прекращена в 2020 году из-за пандемии коронавируса и военного положения – последний отчет партий был за третий квартал 2020 года. Теперь партии должны предоставить отчеты за все пропущенные периоды.
В течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать отчеты в Национальное агентство по предотвращению коррупции. А для партий, не имеющих госфинансирования, срок – 120 дней.
Восстановление партийной отчетности о финансах является одним из требований G7.
- В ноябре 2021 года глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков призвал Владимира Зеленского ветировать изменения в закон о политических партиях и отправить его на доработку.
- 23 августа Верховная Рада одобрила законопроект №9419-1, которым возобновила обязательную финансовую отчетность политических партий.
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