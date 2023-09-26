Зеленский подписал законопроект о возобновлении отчетности политических партий

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины .

Речь идет о законопроекте №9419-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно минимизации потенциального олигархического влияния на политические партии, усовершенствования механизмов государственного финансирования и государственного контроля за деятельностью политических партий.

Отчетность партий была временно прекращена в 2020 году из-за пандемии коронавируса и военного положения – последний отчет партий был за третий квартал 2020 года. Теперь партии должны предоставить отчеты за все пропущенные периоды.

В течение 90 дней со дня вступления закона в силу партии должны подать отчеты в Национальное агентство по предотвращению коррупции. А для партий, не имеющих госфинансирования, срок – 120 дней.

Восстановление партийной отчетности о финансах является одним из требований G7.