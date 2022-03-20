Зеленский подписал закон, согласно которому СНБО может признавать территории временно оккупированными
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий Совету национальной безопасности и обороны Украины признавать захваченные российскими войсками территории временно оккупированными
Об этом свидетельствуют данные закона на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что соответствующий закон 18 марта возвращен с подписью президента.
Принятый документ предусматривает, что временно, в период военного положения, СНБО будет иметь право признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные (а соответственно и деоккупированными после их освобождения). Такое решение СНБО будет вводить действие указом президента.
Согласно закону, признание территорий временно оккупированными повлечет за собой установление на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение на них выборов и референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведения оккупантами.
Документ предусматривает, что СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствования установлению на них оккупационных властей и использования их для дальнейшего наступления российских войск.
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