Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

По законопроекту №9275 не нужно платить НДС за компоненты для вводимых в Украину дронов.

Также составляющие для создания или ремонта дронов временно не подлежат ввозной пошлине по проекту закона №9276 . Это будет действовать только пока идет военное положение.

Такие нормы будут действовать до окончания действия военного положения

Законы вступают в силу 22 июня.