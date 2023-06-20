Зеленский подписал закон, освобождающий от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для дронов
20 июня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты, упрощающие производство и ремонт беспилотников
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
По законопроекту №9275 не нужно платить НДС за компоненты для вводимых в Украину дронов.
Также составляющие для создания или ремонта дронов временно не подлежат ввозной пошлине по проекту закона №9276 . Это будет действовать только пока идет военное положение.
Такие нормы будут действовать до окончания действия военного положения
Законы вступают в силу 22 июня.
- 29 мая Верховная Рада Украины приняла законопроекты, освобождающие от налогообложения и ввозной пошлины компоненты для производства и ремонта беспилотников.
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