Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военных

Об этом говорится в карте законопроекта на сайте парламента.

В карточке документа говорится, что закон поступил в Верховную Раду за подписью президента. Таким образом, действие закона официально вступило в силу.

Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты нашего государства.

По этому закону, в частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений:

неповиновение (ст. 402)

неисполнение приказа (ст.403)

угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)

самовольное оставление воинской части (ст.407)

дезертирство (ст.408)

самовольное оставление поля боя (ст. 429)

Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.

Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала в целом законопроект, позволяющий проверять военных на алкоголь и наркотики даже в отпуске и дома. Также документ предусматривал ужесточение уголовной ответственности военнослужащих за невыполнение приказов руководства.

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