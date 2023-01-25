Зеленский подписал закон об ужесточении ответственности для военных
Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности для военнослужащих за самовольное оставление поля боя, воинской части или иного места службы, невыполнение приказов и другие нарушения военной дисциплины
Об этом говорится в карте законопроекта на сайте парламента.
В карточке документа говорится, что закон поступил в Верховную Раду за подписью президента. Таким образом, действие закона официально вступило в силу.
Документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты нашего государства.
По этому закону, в частности, судам запретят смягчать наказание или давать условные сроки для военных, осужденных за отдельные виды преступлений:
- неповиновение (ст. 402)
- неисполнение приказа (ст.403)
- угрозы или насилие в отношении начальника (ст.405)
- самовольное оставление воинской части (ст.407)
- дезертирство (ст.408)
- самовольное оставление поля боя (ст. 429)
Также растут сроки наказания за военные преступления и административные правонарушения.
- Верховная Рада 13 декабря 2022 года поддержала в целом законопроект, позволяющий проверять военных на алкоголь и наркотики даже в отпуске и дома. Также документ предусматривал ужесточение уголовной ответственности военнослужащих за невыполнение приказов руководства.
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