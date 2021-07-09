Зеленский подписал закон об увеличении расходов на зарплаты работникам судов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1558-IX о внесении изменений в госбюджет Украины на 2021 год об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными и апелляционными судами
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, подписанный закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудникам аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, гарантированные Конституцией Украины.
В пресс-службе отметили, что на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет 38,4% от потребности.
"Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", - говорится в сообщении.
Документ вносит изменения в госбюджет на 2021 в части увеличения расходов Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн. Это должно позволить частично решить первоочередную потребность в увеличении объемов расходов на выплату зарплат для работников аппаратов судов.
В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
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