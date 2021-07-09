Зеленский подписал закон об увеличении расходов на зарплаты работникам судов

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно сообщению, подписанный закон позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудникам аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, гарантированные Конституцией Украины.



В пресс-службе отметили, что на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет 38,4% от потребности.



"Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов", - говорится в сообщении.



Документ вносит изменения в госбюджет на 2021 в части увеличения расходов Государственной судебной администрации Украины по программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 742 млн грн. Это должно позволить частично решить первоочередную потребность в увеличении объемов расходов на выплату зарплат для работников аппаратов судов.



В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb