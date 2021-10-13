Зеленский подписал закон об усовершенствовании предоставления электронных государственных услуг
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон по совершенствованию предоставления электронных публичных услуг
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
Согласно сообщению, этот закон вносит изменения в определение принципа предоставления электронной публичной услуги по умолчанию.
В частности, согласно документу, такой принцип не может применяться к государственной регистрации прав на недвижимое имущество, обременении таких прав, актов гражданского состояния граждан, юридических лиц, их символики, общественных формирований, не имеющих статуса юридического лица, и физических лиц-предпринимателей .
Кроме того, такой принцип не применяется к государственной регистрации религиозных организаций и их структурных подразделений, всеукраинских профсоюзов, их объединений, всеукраинских объединений организаций работодателей, обособленных подразделений иностранных неправительственных организаций, представительств, филиалов иностранных благотворительных организаций, символики общественных формирований и печатных средств массовой информации и информационных агентств.
Принцип предоставления электронной государственной услуги по умолчанию может также не относится к регистрации уставов территориальных громад, в том числе - Киева и Севастополя, регистрации уставов Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, процедур восстановления платежеспособности должника - юридического лица или признании его банкротом с целью удовлетворения требований кредиторов, а также восстановления платежеспособности физического лица, исполнительного производства и принудительного исполнения судебных решений и решений других органов власти.
В то же время законом предусмотрено, что перечень случаев, в которых субъект предоставления электронных публичных услуг может оказывать электронные публичные услуги по умолчанию, устанавливает Кабинет Министров Украины.
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