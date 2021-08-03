Зеленский подписал закон об усилении соцгарантий для людей с инвалидностью

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно документу люди с инвалидностью и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.



Кроме того, лица с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, а также лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через госграницу Украины и контрольные пункты въезда/выезда на временно оккупированных территориях, но не чаще одного раза в неделю в одну сторону.



Согласно закону взрослые и дети с инвалидностью также смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в госбюджет и использующихся Фондом социальной защиты.



Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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