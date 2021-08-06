Зеленский подписал закон об усилении ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.



Согласно закону, если нарушение установленных правил охраны недр создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.



Если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусматривается наказание в виде штрафа на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.



Согласно документу, если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекшим гибель людей либо иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.



Кроме того, в Кодексе Украины об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, отныне предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов на граждан и от 200 до 500 необлагаемых минимумов - на должностных лиц.



В пресс-службе отметили, что необходимость принятия этого документа заключалась в том, что случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются практически на всей территории Украины. Самовольная добыча ресурсов, в частности песка, наносит значительный ущерб окружающей среде, ускоряет разрушение дорог вокруг и создает опасные песчаные карьеры. При этом предусмотренная ранее ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых была недостаточно эффективной. Поэтому закон, который подписал Президент, определяет такую деятельность как уголовное преступление и усиливает ответственность за нее.



В пресс-службе добавили, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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