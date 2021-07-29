Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие

Об этом сообщается на сайте Президента.



Как известно, этот закон Верховная Рада приняла 1 июля 2021 года.



Документ позволяет пострадавшему получить возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных вследствие домашнего насилия.



"Согласно закону, военнослужащие, военнообязанные и резервисты, а также лица начальствующего состава НАБУ, рядового и начальствующего состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, службы гражданской защиты, ГБР и полицейские несут административную ответственность на общих основаниях за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, невыполнение срочного запретного предписания или несообщение полиции о месте своего временного пребывания в случае вынесения такого предписания", - отмечается в сообщении.



Указанные правонарушения наказываются наложением штрафа от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 30 до 40 часов, или административный арест на срок до 10 суток.



За повторные правонарушения, совершенные в течение года, предусмотрен штраф от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов, или админарест на срок до 15 суток.

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